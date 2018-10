Un incontro, quelli di mercoledì 24 ottobre all’Asilo nel bosco di Ostia e nel pomeriggio nella scuola Di Donato di Roma (via Bixio 83), con tre storie straordinarie. Quella di una comunità di centinaia di campesinos che resistono, assediati e senza armi, in uno dei territori del mondo più martoriati dalla guerra, la regione della Colombia nord-occidentale dove regna il terrore dei paramilitari e dei narcotrafficanti e prosperano gli interessi delle multinazionali bananiere. La seconda storia è quella di una coraggiosa cooperativa siciliana che a Modica, da quasi un quarto di secolo, produce per il commercio equo e i circuiti biologici un cioccolato di alta qualità seguendo la naturalezza e la semplicità delle antiche tradizioni maya e atzeche per poter restituire ai palati il sapore unico, non alterato del cuore del cacao. La terza è la storia di un mezzo di comunicazione sociale molto libero e indipendente che racconta la resistenza di chi, alla ricerca di mondi nuovi, in Italia e ovunque si “ribella facendo” a un sistema che umilia la dignità delle persone e spinge il pianeta in una folle corsa verso l’auto-distruzione.

L’occasione di questo incontro piuttosto speciale è la presentazione di una nuova barretta di cioccolato che si chiamerà Comune e sarà prodotta dalla Cooperativa Quetzal esclusivamente con il cacao raccolto nella Comunità di pace di San José de Apartadó. Nella presentazione alla scuola Di Donato, potrete ascoltare il racconto di queste storie fatto dalla redazione di Comune-info, guardare le immagini della vita quotidiana dei comuneros di San José e, soprattutto, grazie alla presenza dell’antropologa Sara Ongaro, venuta appositamente da Modica, conoscere la tecnica di fabbricazione di quel cioccolato così naturale mentre lo si fa. Va da sé che non avremmo potuto promuovere questa presentazione senza dare ai bambini almeno la possibilità di assaggiare il gusto di un’idea tanto stravagante quanto prelibata, come quella che ha fatto nascere questa nostra nuova avventura.

APPUNTAMENTI

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE MATTINA – ASILO NEL BOSCO DI OSTIA

ORE 11, LABORATORIO DI CIOCCOLATA

(riservato ai più piccoli della primaria, va bene… anche ai maestri e alle maestre)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE POMERIGGIO – SCUOLA DI DONATO

ORE 17, LABORATORIO DI CIOCCOLATA

(riservato ai più piccoli della scuola elementare Di Donato)

ORE 18, PRESENTAZIONE DELLA BARRETTA DI CIOCCOLATO “COMUNE”

(aperto a genitori, insegnanti, amici di Comune e golosi incalliti)

L’INCONTRO, PROMOSSO INSIEME ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI DI DONATO,

SI SVOLGERÀ NEL TEATRO DELLA SCUOLA (VIA BIXIO 83, METRO A / MANZONI)

Confermate la partecipazione (libera e gratuita) scrivendo a info@comune-info.net

