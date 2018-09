di Penny*

Un bambino ha portato a scuola un libro Le femmine non mi piacciono perché…, le illustrazioni sono meravigliose, i contenuti, spero provocatoriamente, pieni di stereotipi. Si parla di fiocchetti, ballerine, spione. I maschi ridono, le femmine aggrottano la fronte.

Alla fine della lettura chiedo a tutti che lavoro desiderano fare da grande.

I maschi mi rispondono così: calciatore, calciatore, calciatore, calciatore tatuato, poliziotto, tatuatore, archeologo, inventore e un pastore di capre che li salva tutti!

E comunque, grazie a dio, ci sono ben cinque anni di tempo per stravolgere i progetti di questi futuri uomini. Le femmine, alla domanda: cosa vuoi fare da grande? mi rispondono così: investigatrice, “bideo” che sta per “video” in montagna (credo intendesse girare documentari!), una ballerina c’è, calciatrice, cercatrice di lupi, giornalista, quelle che studiano le balene…

Ecco, direi che a noi gli stereotipi ci fanno un baffo. Siamo sulla strada buona. Avanti, molto avanti. Le nostre bambine sanno, più di noi.

Incoraggiamole a diventare ciò che vogliono, non diamo limiti alla fantasia, e non importa se con il tempo i progetti cambieranno, quello che muove e cambia il futuro è immaginare tanti scenari possibili, nessuno escluso.

Molto dipende da noi. Dal linguaggio, dalle parole, dal sostegno. Dall’essere madri eque e donne che desiderano.

* Insegnante, scrittrice e madre di due ragazze adolescenti. Sul sul suo blog sosdonne.com dice di scrivere “per necessità” e che la sua ragazza quindicenne fa i disegni (come quello di questa pagina). Il suo primo romanzo si intitola Il matrimonio di mia sorella. Ha scelto di collaborare con Comune nel febbraio 2017 e non ha più smesso, ha aderito alla campagna Un mondo nuovo comincia da qui