di Donatella Donato*

Gentile redazione di Comune,

qualche giorno fa di ritorno in Italia leggevo sul vostro sito, il Manifesto dell’educazione diffusa e ho pensato voler condividere la mia storia con voi.

Mi chiamo Donatella Donato e ho collaborato con il settimanale Carta e qualcuno di voi l’ho conosciuto personalmente. Circa quattro anni fa sono andata a vivere in Spagna dove sto terminando il mio

dottorato di ricerca in Pedagogia Sociale. Vi scrivo perché sono

portatrice sana di educazione diffusa, anzi siamo portatrici… un gruppo

di trenta donne che collaborano insieme in un progetto che ha voluto

rispondere ad alcune necessità specifiche di un territorio specifico,

ma le cui basi credo debbano essere condivise con voi.

L’idea è semplice e parte da una ricerca azione partecipativa e trasformativa che aveva due obiettivi precisi: creare una comunità di

ricerca non solo nel senso tecnico e scientifico del termine, un team di

persone che ha disegnato, costruito e valutato un progetto di ricerca,

ma anche una comunità alla ricerca del proprio benessere. Una maniera

per pensare, creare e sperare in un mondo nuovo. In un territorio

caratterizzato dal conflitto sociale, insieme a tanti altri problemi,

tra la comunità gitana e la comunità autoctona spagnola, il progetto

partito dalla scuola ha permesso alle persone di incontrarsi,

conoscersi, toccarsi e scoprirsi profondamente umane e simili. Il

progetto si chiama Las Ganchilleras Luchadoras y L’Anticor. Sono due

collettivi di donne, che collaborano insieme e lavorano sul territorio

come esempio di buone pratiche per superare i corredi di pregiudizi che

ostacolano il contatto con l’altra. Las Ganchilleras Luchadoras è un

gruppo di donne di cultura gitana che lavorano all’uncinetto, come

strumento di Empowerment e formazione personale, L’Anticor è un

gruppo di donne di cultura non gitana che cantano riscoprendo tradizioni

di musica popolare. Un coro senza direttrice, dove ogni componente è

cantante e direttrice della canzone che vuole condividere con le

compagne e con il pubblico. I due gruppi collaborano insieme, fanno

eventi, promuovono seminari nelle scuole della città e hanno costituito una

associazione. Hanno scoperto come ognuna ha una sua importante, unica e

interessante storia da condividere. Hanno scoperto che allontanandosi

dal ruolo associato allo status sociale è possibile aprire le porte

all’altra, ascoltare con empatia la sua storia, che è la storia di un

intero popolo, scoprendosi complementari.

Tutto parte dalla scuola locale (Escola Pública de les Arenes) che per lungo tempo ha accolto le famiglie più disagiate, povere, marginate. La scuola ha aperto i suoi spazi allo svolgimento del progetto e il progetto ha permesso alla scuola di stare sul territorio, scoprendosi promotrice di esperienze sociali che rimodulano lo stesso

concetto di cittadinanza. Quella costruita insieme infatti è una cittadinanza consapevole delle proprie esigenze, ma anche delle proprie

risorse e la prima risorsa è l’incontro, soprattutto quando avviene

in una scuola. La scuola infatti conserva in memoria, come uno scrigno,

quello che è successo al territorio e quello che può succedere,

amplifica gli eventi, li trasforma in semi di cultura. La scuola si è

aperta al quartiere, accogliendo quello che stava succedendo, la linfa

nuova che si stava formando. Sono tanti i risultati raggiunti, il

progetto ha anche vinto un premio Emergents 2017, le donne di cultura

gitana sono state elette per la prima volta nel consiglio scolare, è

stato fatto un piccolo reportage sulla nostra storia, ma è stato

soprattutto il processo la forza del nostro progetto comune. Un processo

di formazione di cittadinanza nuova, aperta, ibrida, plurale che non ha

paura di sperimentare l’altra, che vuole creare una alternativa per

sé, le proprie famiglie e le comunità, ricreandosi dal basso, dalle

strade che percorriamo, partendo dalla scuola.

* Insegnante di scuola dell’Infanzia, dottoranda in Pedagogia Sociale presso l’Universidad de Valencia

