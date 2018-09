Bolsonaro no, Bolsonaro mai. A pochi giorni dal voto presidenziale, sabato 29 settembre, in molte città di tutto il Brasile le donne occupano la scena per fermare l’avanzata di un candidato razzista e misogino tanto estremo da far impallidire Donald Trump e i suoi epigoni europei. Forte della strumentale propaganda inscenata con un grave (e sospetto) attentato che l’ha colpito, Jair Bolsonaro rischia di arrivare al ballottaggio contro Fernando Haddad, il candidato designato da Lula, ancora detenuto nelle carceri brasiliane, e dal Pt. La protesta delle donne del paese più importante del Sudamerica va ovviamente molto oltre le dinamiche delle forze politiche e del voto presidenziale. Si unisce così ai grandi movimenti continentali che, soprattutto in Argentina, hanno saputo risvegliare conflitti sociali e speranze da tempo sopite producendo risonanze per molti versi sorprendenti a livello planetario

di Laura Burocco*

Se tutte le donne che partecipano al gruppo FB Mulheres Unidas Contra Bolsonaro votassero realmente contro il COISO [la cosa], una delle definizioni che viene utilizzata nel gruppo per riferirsi al candidato, le sue chance di non arrivare al ballottaggio sarebbero alte. Al momento in cui scrivo, sono 3 milioni 457. 990 le persone in tutto il Brasile che aderiscono a questo gruppo (un gruppo chiuso, l’ adesione è ad invito).

Secondo i dati dell’IBGE [26.09 alle ore 12.58] il numero dei cittadini brasiliani sarebbe di 208.883.153 milioni. Sottraendo a questo numero quello della popolazione rappresentata da minori non aventi diritto al voto, il Brasile è un paese che malgrado gli indici si stiano abbassando continua ad essere giovane, 3 milioni di donne rappresentano un numero considerevole dell’elettorato brasiliano in grado di spaventare il ‘candidato’ Bolsonaro.

La ragione di una così rapida “alta” dell’opposizione a Bolsonaro è facile da capire: rappresenta non solo il ritorno alla estrema destra fascista ma quanto di più simile si possa immaginare alla antica dittatura militare brasiliana e non ha mai cercato di nascondere le sue posizioni misogine e omofobe con dichiarazioni scandalose.

Non solo lui è un ex militare, ma lo è anche il suo vice, Antonio Hamilton Mourão. La candidatura Bolsonaro fa sì che si registri un numero record di candidati in divisa. Durante il processo di impeachment alla ex presidenta Dilma Rousseff, nell’agosto del 2016, ha elogiato l’allora presidente della Camera dei Deputati Eduardo Cunha e ha dedicato il suo voto alla memoria del colonnello Carlos Alberto Brilhante Ustra. Cunha è in prigione da ottobre del 2016 con una condanna [la richiesta del pm era di 386 anni, la pena inflitta di 24 ] per corruzione e sottrazione di denaro pubblico; il colonnello Ustra era il capo del Centro per il distaccamento delle operazioni di informazione (DOI-Codi), responsabile delle torture durante il periodo della dittatura civile-militare (1964-1985) e ha torturato personalmente la ex presidenta. Nel 2011 è arrivato al punto di dichiararsi orgoglioso di essere “preconcettuoso” [prevenuto ] “Sou Preconceituoso com muito orgulho” , appropriandosi delle parole di una musica popolare brasiliana che dice “sono brasiliano con molto orgoglio, con molto amore”.

Bolsonaro ha detto pubblicamente che non potrebbe amare un figlio omosessuale, anzi che preferirebbe vederlo morto piuttosto che gay, poi ha aggiunto, per rassicurare, che ‘lui non corre questo rischio, perché i suoi figli sono ben educati e quindi non hanno relazioni con omosessuali o con donne negre’ [Si noti che stava rispondendo a una intervista con Preta Gil, la figlia di Gilberto Gil, che è una donna nera e lo ha denunciato ]. Nel 2014, in un discorso in seduta plenaria alla Camera dei deputati, in risposta al discorso della ministra Maria do Rosário (PT-RS) che si esprimeva in difesa dei diritti umani e contro la dittatura militare, Bolsonaro ha dichiarato: “Non ti stupro perché non lo meriti”, poi ha aggiunto che ‘la giornata internazionale dei diritti umani’ è ‘il giorno internazionale della delinquenza’, visto che si applica a banditi, stupratori, marginali, sequestratori e corrotti.

La lista delle affermazioni ripugnanti potrebbe essere infinita, ma ce n’è almeno un’altra che merita di certo una citazione, riguarda le sue idee sul fatto che le donne devono guadagnare meno degli uomini: “Sono liberale, difendo la proprietà privata. Se hai un’attività commerciale che impiega 30 persone, non posso costringerti ad assumere 15 donne. La donna combatte molto per uguali diritti, bene. Ma io sento pena per l’uomo d’affari in Brasile, è una disgrazia essere un capo in un paese come il nostro, con così tanti diritti del lavoro. Se deve scegliere tra un uomo e una giovane donna, cosa pensa l’uomo d’affari? Mmhh, questa donna ha un anello al dito, tra poco rimane incinta, prenderà sei mesi di congedo per maternità …” Chi pagherà il conto? Il datore di lavoro. Alla fine, lo potrà scontare dall’INSS [il sistema tributario brasiliano, ndr], ma questo non toglie che l’esercizio di quel diritto romperà la continuità del ritmo del lavoro. Quando la donna tornerà, avrà un altro mese di vacanze, il che significa che ha lavorato cinque mesi in un anno”.

Queste sconcertanti affermazioni dovrebbero essere sufficienti a far comprendere come in soli 25 giorni il gruppo facebook delle Mulheres Unidas abbia riunito così tante donne. Le donne si sentono minacciate dalla possibilità di avere lo spregevole Coiso come presidente di un paese in cui in ogni mese del 2017, secondo il Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 94 donne sono morte assassinate.

Il gruppo facebook è stato creato all’indomani del controverso attentato contro Bolsonero, avvenuto lo scorso settembre. Un evento sospetto anche perché nelle foto apparse stupisce la mancanza di sangue sui vestiti del candidato che avrebbe ricevuto una pugnalata in pieno stomaco. Le notizie che i figli si sono immediatamente prodigati a fornire sono state molto contraddittorie e incerte, le foto del candidato sottoposto a intervento chirurgico lo sono altrettanto, almeno a stare a molti commenti di medici in rete.

Inoltre ci si chiede come sia stato possibile autorizzare delle foto scattate nel mezzo di un intervento chirurgico così delicato. Insospettisce, infine, anche la tempistica degli avvenimenti: tre giorni prima dell’attentato Bolsonaro ha avuto una riunione con la Rete Globo [rete di media giornali, TV, Radio storicamente sostenitrice della dittatura e dichiaratamente ostile a ogni movimento tendenzialmente di sinistra]; il giorno prima il giornalista William Wack di Infomoney ha rivelato che Bolsonaro stava preparando una strategia per vincere al primo turno; Bolsonaro ha poi aperto la campagna protetto da forze speciali di sicurezza, il Bope, dichiarando di temere per la propria vita; poco prima aveva detto di non voler più affrontare dibattiti pubblici, una decisione che molti ascrivono al fatto che il giorno dopo di ogni dibattito con gli altri concorrenti si registrava una caduta di appoggio. Ovviamente, in seguito all’accaduto, Bolsonaro non é piú tornato a confronti pubblici.

Curiosamente, nel periodo di convalescenza in ospedale il coiso ha invece pubblicato foto con Alexandre Frota, un attore, regista, fotografo ed ex attore porno da lui indicato come possibile Ministro della Cultura, salvo poi contraddirsi spiegando che con la sua elezione il Ministero della Cultura verrebbe abolito, vista la sua irrilevanza per la vita dei cittadini brasiliani. Una decisione coerente con i drammatici tagli alla educazione portati avanti dal governo Temer attraverso la PEC 55.

Al gruppo delle Mulheres, che si dichiara apartitico, partecipano donne, omosessuali e rappresentanti della comunitá LGBT sparsi per tutto il paese. Sono persone che, pur non condividendo la stessa intenzione di voto, sono invece unite in quella di NON voto a Bolsonaro, espressa attraverso l’hashtag #elenao #elenunca. Nell’appello diffuso, si legge: “Gruppo ufficiale per l’unione di donne provenienti da tutto il Brasile (e da coloro che vivono fuori dal Brasile) contro l’avanzata e il rafforzamento del machismo, la misoginia, il razzismo, l’omofobia e altri tipi di pregiudizi. Crediamo che questo scenario minacci in primo luogo le nostre conquiste e i nostri diritti ma sia anche una grande opportunità per noi di riaffermarci come soggetti politici e di diritto”. Moltissimi artisti hanno aderito registrando video che circolano in rete e facendo dichiarazioni pubbliche di appoggio sia al gruppo che alla manifestazione di sabato 29 settembre.

Si terrà nelle principali città brasiliane, l’organizzazione è stata decentrata in nuclei locali. Non mancano atti in solidarietà organizzati in tutto il mondo da donne brasiliane e non. In Italia il Comitato Lula Livre ne organizzerà uno a Roma in Piazza della Bocca della Veritá, a Milano il gruppo Ele Não! Ele Nunca! Mulheres Unidas Contra o Bolsonaro em Milão convoca in Largo Cairoli, mentre a Bologna il EleNão! EleNunca! Bologna invita in Piazza Re Enzo.

La principale forza e il principale valore della mobilitazione delle donne sta, come dice Antonio Martins, nel riportare sul piano politico le elezioni.

La manifestazione non è dunque solo importante in quanto denuncia nei confronti di Bolsonaro ma esprime un sentimento politico fino ad ora represso come reazione alla incapacità dei partiti politici di comprendere la vera situazione in cui il paese si trova. La campagna delle elezioni presidenziali 2018, molto diversamente dalle altre, non ha invitato alla mobilitazione, alle manifestazioni di strada, non ha invitato le persone a prendere l’iniziativa per influenzare le decisioni politiche. Al contrario, si tratta di una elezione in cui i candidati vengono presentati come un prodotto. Per questo l’iniziativa delle donne contrasta il clima di grande apatia della società e afferma l’esistenza di un forte desiderio di far politica e di partecipare alla definizione della direzione del paese. La volontà di partecipazione è ancora più importante alla luce dell’enorme lavoro di de-costruzione della democrazia e dei diritti che è stato fatto in Brasile in così breve tempo.

L’attesa è molta. Così come alte sono le aspettative. Le donne brasiliane sperano di poter impedire l’arrivo al secondo turno del candidato, che pare stia perdendo consensi in parte per le dichiarazioni sempre più estreme, in parte per la candidatura di Haddad, designato dal Partido dos Trabalhadrores come portavoce di Lula. In risposta all’uso propagandistico dell’‘attentato politico’ a Bolsonaro, le donne brasiliane, insieme ai movimenti di base, sottolineano come, a proposito di attentati “politici” sia opportuno ricordare l’esecuzione della deputata Marielle Franco e del suo autista Anderson Anderson Pedro Mathias Gomes, avvenuta il 14 marzo. Le indagini sulle responsabilità non hanno finora fornito risposte, le poche che si hanno portano però proprio a una chiara pista politica.

Secondo Joao Filho: “Il clan dei Bolsonaro è solo uno tra i molti nella politica brasiliana. Ci sono diverse famiglie in tutti gli stati del paese che dominano la politica locale, controllano lo Stato e perpetuano la presenza privilegiata delle famiglie nella vita pubblica per ogni generazione”. A conferma di questa medievale usanza di trasmettere privilegi e protagonismo politico di padre in figlio per diritto di sangue, è degli ultimi giorni la notizia che il più giovane dei figli del candidato dell’ultradestra, Jair Renan Bolsonaro, si sta avvicinando alla politica.

Nel clima di terrore che si sta vivendo in Brasile da mesi, tra le donne che scenderanno in piazza sabato, non mancano certo i timori e la preoccupazione per la propria incolumità. Sempre più frequenti sono infatti le aggressioni a persone LGBT da parte di rappresentanti della estrema destra, esattamente quelli che rappresentano gli elettori di Bolsonaro. Le stesse donne che hanno organizzato il gruppo facebook sono state vittima di minacce e di aggressione fisica. Una delle organizzatrici del gruppo di Rio, Maria Tuca, è stata aggredita a mano armata in un taxi, le è stato rubato il cellulare ed è stata colpita da pugni e calci. Ieri, 26 settembre, Carlos Bolsonaro, figlio del candidato presidenziale e deputato nella circoscrizione di Rio de Janeiro, ha postato sul suo Instagram una foto che simula una sessione di tortura contro un sostenitore della campagna # EleNão. L’immagine mostra un giovane con le braccia legate, la faccia insanguinata e la testa dentro un sacchetto di plastica – una tecnica di soffocamento usata anche all’epoca della dittatura. Sul petto ha l’hashtag # EleNão. Sullo sfondo si legge: “Riguardo i genitori che piangono sotto la doccia”, riferendosi a genitori che dovrebbero vergognarsi dei propri figli per essere omosessuali. L’autore di questo post detiene il record del più giovane consigliere eletto della storia del Brasile: nel 2000 a 17 anni è diventato consigliere comunale a Rio.

La rivista del Congresso in Foco, riferisce intanto della longevità di un clan familiare che ha iniziato la sua traiettoria brasiliana parlamentare addirittura nel 1821, ancora sotto l’autorità della Corte portoghese. È impossibile capire il Brasile e le sue relazioni politiche senza comprendere il ruolo delle grandi famiglie, che è ovviamente anche economico e funziona come garanzia della immutabilità delle condizioni di privilegio di pochi. Lo Studio sulla Disuguaglianza e l’Ingiustizia Fiscale, prodotto dall’Instituto de Estudos Socio Econômicos (INESES), mostra come uno dei sistemi fiscali più ingiusti del mondo consenta ai ricchi di pagare, in proporzione, meno tasse dei più poveri, creando una delle più grandi concentrazioni di reddito e ricchezza del pianeta. Vale la pena ricordare che, secondo i dati della ricerca Disuguaglianza nel Mondo 2018, in Brasile il 30% della ricchezza si concentra nelle mani del 1% della popolazione.

Per chiudere la carrellata delle allarmanti notizie che arrivano a 10 giorni dalle elezioni – si vota il 7 Ottobre in tutto il paese, mentre in caso di ballottaggio si torna alle urne il 28 di Ottobre – il Tribunale Supremo Federale, lo stesso che ha deciso la permanenza di Lula in prigione con 7 voti contro 2, ieri ha votato per la conferma della cancellazione dei titoli di 3,4 milioni di elettori che non hanno partecipato alla revisione catastale della Corte elettorale. Si tratta delle persone che, tra le irregolarità ‘punite’, non hanno partecipato a tre elezioni [il voto in Brasile è obbligatorio, in caso di non voto è richiesta una giustificazione} e non hanno fatto la registrazione biometrica delle impronte digitali, un sistema molto usato anche in banca per accedere ai servizi degli sportelli brasiliani. L’intenzione è chiaramente quella di far desistere dal voto l’elettorato più umile, quello con minimo accesso alla informazione che però si presume possa decidere di sostenere Haddad, il candidato scelto per rappresentare Lula e il PT, dopo il definitivo tramonto delle ipotesi di candidatura dell’ex presidente.

Di recente, Antonio Martins ha sottolineato ancora una volta il fatto che, pur in una situazione di forte radicalizzazione dell’estrema destra, la resistenza delle donne latinoamericane continua a diffondersi, si pensi solo alla grande mobilitazione delle donne per la legalizzazione dell’aborto in Argentina. Si avverte un disagio molto grande associato alle logiche del capitalismo e alle logiche tipicamente maschili: competizione, rivalità e violenza. Le donne sono al centro della resistenza a tutto questo, perciò oggi sono così importanti le speranze riposte nelle donne del Brasile.

Laura Burocco è ricercatrice in Politiche Urbane e Sviluppo. Ha un dottorato in Tecnologia della Comunicazione e Estetica presso la Facoltà di Comunicazione della Università Federale di Rio de Janeiro ECO / UFRJ. Vive e lavora tra Rio, Milano e Johannesburg.